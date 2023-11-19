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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Амур»

«Адмирал» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Амур»

В воскресенье команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Амур» (2:0). До этого было четыре поражения подряд.

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