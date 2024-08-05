Алла Пугачева привезет детей в Россию

Певица Алла Пугачева готовится к возвращению на родину в ближайшие недели. Последний раз она была в России осенью прошлого года, и с тех пор у нее накопилось множество дел и вопросов, которые требуют решения.
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