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Капитан сборной Кубы после 0:8: «Не ждали, что Россия сыграет так мощно. Мы тоже держали лицо»

Капитан сборной Кубы после 0:8: «Не ждали, что Россия сыграет так мощно. Мы тоже держали лицо»

— Не ожидали, что будет такой счет. Россия — сильный соперник, но такого счета мы действительно не ожидали.

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