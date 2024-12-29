В России продают особый Rolls-Royce, который вдохновлен Москвой

На классифайдах появился малотиражный кроссовер линейки Black & Bright. Речь идёт о спецверсии Rolls-Royce Cullinan Black Badge: в конце 2021 года для России выпустили пять машин с дизайном в духе атмосферы ночной Москвы.
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