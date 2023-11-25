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«Класико остается важнейшим матчем мирового футбола». Гвардиола о противостоянии «Барсы» и «Реала»

«Класико остается важнейшим матчем мирового футбола». Гвардиола о противостоянии «Барсы» и «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, можно ли сравнить противостояние «горожан» и «Ливерпуля» с соперничеством «Барселоны» и «Реала».

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