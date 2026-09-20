‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России может зайти в Запорожье уже этой зимой, — командир ВСУ ▪️Командир 1-го ОШП Дмитрий Филатов считает, что основным направлением продвижения может стать район Степногорска и побережье Днепра.