Эксперты назвали три причины всегда спать голышом

Для качественного сна полезно спать без одежды, считают эксперты. Как пишет Harper’s Bazaar, есть три причины, чтобы обходиться ночью без пижамы.
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