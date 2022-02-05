Berg PRESS

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Я не устал от Донбасса - я не могу больше громко и зло матерится на все украинство в любом выражении, если бы у меня ...Цивилизация остал...
  • Алексей Литвинцев
    Скажите, существуют ли на свете вменяемые польские эксперты? Или их специально из психдиспансеров набирают?«Мы видим новый р...
  • Вахтанг Плоскогубцев
    "Батьки всякие нужны, батьки всякие важны". Вот и Лукашенко сгодился России в качестве глашатая! Туда бы Жириновского...«Пока они разверн...

Эксперты назвали три причины всегда спать голышом

Эксперты назвали три причины всегда спать голышом

Для качественного сна полезно спать без одежды, считают эксперты. Как пишет Harper’s Bazaar, есть три причины, чтобы обходиться ночью без пижамы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх