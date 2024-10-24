Подарите им вторую жизнь: одноразовые вещи, которые можно использовать в хозяйстве еще много раз Алёна Юрьева В стремлении к удобству и быстроте мы часто выбрасываем вещи, которые, как кажется, исчерпали свою пользу.
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