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Подарите им вторую жизнь: одноразовые вещи, которые можно использовать в хозяйстве еще много раз

Подарите им вторую жизнь: одноразовые вещи, которые можно использовать в хозяйстве еще много раз

Подарите им вторую жизнь: одноразовые вещи, которые можно использовать в хозяйстве еще много раз Алёна Юрьева В стремлении к удобству и быстроте мы часто выбрасываем вещи, которые, как кажется, исчерпали свою пользу.

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