Действующий украинский президент Владимир Зеленский сам недавно де-факто признал свою «просроченность».
Украинские войска готовят к выводу из ДНР
Комментарии
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Андрей Васильченко
А ведь могли бы в 2014 году не посылать войска против мирных жителей Донецка и Луганска. И всё было бы, возможно, иначе. Кровавый пастор Турчинов - недопрезидент киевской хунты, наверное, почитывает свои баптистские книжонки в спокойной обстановочке без мук совести.
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