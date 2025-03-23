Андрей Васильченко

А ведь могли бы в 2014 году не посылать войска против мирных жителей Донецка и Луганска. И всё было бы, возможно, иначе. Кровавый пастор Турчинов - недопрезидент киевской хунты, наверное, почитывает свои баптистские книжонки в спокойной обстановочке без мук совести.