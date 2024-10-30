Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Первый закон Ньютона оказался ошибкой перевода: 300 лет неточная формулировка обманывала физиков.

Первый закон Ньютона оказался ошибкой перевода: 300 лет неточная формулировка обманывала физиков.

Суть первого закона Ньютона насколько проста, настолько и революционна. Движение не берется из ниоткуда и не уходит в никуда Первый закон Ньютона, который учат в школах и вузах, и на который опирался Альберт Эйнштейн – ошибка перевода с латинского, на котором писал ученый, на английский.

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