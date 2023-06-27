Военное обозрение

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Разведслужба Швейцарии: «Страна превратилась в очаг российского и китайского шпионажа»

Разведслужба Швейцарии: «Страна превратилась в очаг российского и китайского шпионажа»

Главное разведывательное управление Швейцарии, Федеральная разведывательная служба (FIS), заявляет, что с начала конфликта на Украине страна превратилась в очаг шпионажа.

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