Китайский профессор предсказал крах мировой экономики в 2027 году

Китайский профессор Сюэцинь — предсказал крах мировой экономики в 2027 году: «Через год вас ждет массовая безработица, обвал фондового рынка по всему миру, банкротство компаний, подорожание перелетов, энергетические кризисы по всему миру.
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