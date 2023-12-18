Правкомиссия одобрила порог в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, правительственная комиссия по законопроектной деятельности 11 декабря одобрила предложенные Росфинмониторингом поправки, в соответствии с которыми максимальный разовый размер денежных переводов физлиц без открытия банковского счета будет ограничен до 100 тысяч рублей.