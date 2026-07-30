Шарлиз Терон и Кристен Стюарт в микрошортах вышли в свет

Голливудские звёзды вышли в свет в США и Китае. Шарлиз Терон и Мэтт Дэймон посетили фотоколл "Одиссеи" в Пекине, а Кристен Стюарт и Джиллиан Андерсон появились на премьере нового фильма ужасов "Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма" в Лос-Анджеоесе.