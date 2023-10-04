Правительство соберется на очередное заседание

Премьер-министр Дорин Речан будет председательствовать на сегодняшнем заседании кабинета министров. На повестку дня вынесено несколько вопросов, среди которых законопроект об унитарной системе оплаты труда в бюджетном секторе, о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2023 год, о фонде обязательного медицинского страхования, о соединении газовых и электрических сетей между Румын .