Правительство соберется на очередное заседание

Премьер-министр Дорин Речан будет председательствовать на сегодняшнем заседании кабинета министров. На повестку дня вынесено несколько вопросов, среди которых законопроект об унитарной системе оплаты труда в бюджетном секторе, о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2023 год, о фонде обязательного медицинского страхования, о соединении газовых и электрических сетей между Румын .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии