The Sims и The Sims 2 вернулись из небытия с поддержкой Windows 10/11, Denuvo и почти всеми доп...

The Sims и The Sims 2 вернулись из небытия с поддержкой Windows 10/11, Denuvo и почти всеми дополнениями — возвращение в прошлое стоит $40Как и предполагалось, 31 января издательство Electronic Arts и разработчики из студии Maxis анонсировали и выпустили переиздания первых двух симуляторов жизни из серии The Sims для Windows 10 и Windows 11.