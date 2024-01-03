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За рулем

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Hyundai планирует выпустить маленький и доступный, но при этом быстрый хэтчбек

Hyundai планирует выпустить маленький и доступный, но при этом быстрый хэтчбек

Технический консультант компании Hyundai Альберт Бирманн подчеркнул важность создания маленького «заряженного» электромобиля, чтобы удовлетворить потребности соответствующих клиентов и предложить им доступное решение.

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