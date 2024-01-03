Hyundai планирует выпустить маленький и доступный, но при этом быстрый хэтчбек

Технический консультант компании Hyundai Альберт Бирманн подчеркнул важность создания маленького «заряженного» электромобиля, чтобы удовлетворить потребности соответствующих клиентов и предложить им доступное решение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии