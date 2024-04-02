Adidas попал в скандал с новой формой Германии

Компания Adidas приняла решение запретить болельщикам выбирать при заказе футболок сборной Германии по футболу 44-й игровой номер из-за возникших ассоциаций c запрещенной символикой нацистской дивизии СС.
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