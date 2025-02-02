Не хватает только хвостика и пятачка

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Мой друг тоже открыл свой ПВЗ, причём сразу обоих главных конкурентов, «Вайлдберриз» и «Озона». Я не могла пройти мимо такой новости и устроилась к нему на подработку, пока находилась в декретном отпуске.