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Власти признали, что России нужны работающие пенсионеры

В Государственной думе рассказали, что Россия заинтересована в работающих пенсионерах. Поясняется, что российский трудовой рынок нуждается в том, чтобы опытные специалисты, а это чаще всего пенсионеры, оставались на рабочих местах.

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