Разрушенную потопом насыпь на Иван-озере в ГГО ещё не восстановили

4 июля 2021 года сильными ливнями была разрушена береговая линия Верхне-Исинского водохранилища. Администрацией ГГО были проведены три комиссии для разработки технического решения по аварийно-восстановительным работам на гидротехническом сооружении.
4 июля 2021 года сильными ливнями была разрушена береговая линия Верхне-Исинского водохранилища. Администрацией ГГО были проведены три комиссии для разработки технического решения по аварийно-восстановительным работам на гидротехническом сооружении.
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