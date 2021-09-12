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Разрушенную потопом насыпь на Иван-озере в ГГО ещё не восстановили

Разрушенную потопом насыпь на Иван-озере в ГГО ещё не восстановили

4 июля 2021 года сильными ливнями была разрушена береговая линия Верхне-Исинского водохранилища. Администрацией ГГО были проведены три комиссии для разработки технического решения по аварийно-восстановительным работам на гидротехническом сооружении.

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