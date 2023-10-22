Иномарка сбила трёхлетнюю девочку на самокате в Москве

Лихач сбил ребёнка на пешеходном переходе.В Москве лихач на авомобиле марки Mazda сбил трёхлетнюю девочку на самокате, которая в этот момент вместе с мамой пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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