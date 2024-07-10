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100 Дорог

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Новые способы путешествия по Копенгагену

Новые способы путешествия по Копенгагену

<p>Копенгаген внедрит новую программу вознаграждения для ответственных туристов. Теперь гости, занимающиеся экологически чистыми видами деятельности, такими как сбор мусора или поездки на общественном транспорте, могут получить бесплатную еду, культурные мероприятия и экскурсии.

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