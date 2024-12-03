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Царьград

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Минобороны РФ: Т-72Б3 прорвал оборону с поврежденной башней

Минобороны РФ: Т-72Б3 прорвал оборону с поврежденной башней

Экипаж танка Т-72Б3 войсковой группировки "Центр" под командованием младшего лейтенанта Григория Крышталя успешно прорвал оборону противника на красноармейском направлении, несмотря на повреждение башни, обеспечив поддержку штурмовых подразделений.

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Комментарии
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Амара Карпова
Молодцы ребята👍👊❤️🙏
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