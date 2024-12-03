Минобороны РФ: Т-72Б3 прорвал оборону с поврежденной башней

Экипаж танка Т-72Б3 войсковой группировки "Центр" под командованием младшего лейтенанта Григория Крышталя успешно прорвал оборону противника на красноармейском направлении, несмотря на повреждение башни, обеспечив поддержку штурмовых подразделений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии