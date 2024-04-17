Основатель Telegram Павел Дуров впервые рассказал о связи с властями России, причинах отказа жить в США и конкурентах

Предприниматель рассказал, сколько тратит на Телеграм. Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал о том, что хотел остаться на ПМЖ в США, но передумал после того, как на него на улице напали грабители.