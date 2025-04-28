Обвиняемый в убийстве генерала Москалика признал свою вину

27 апреля Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Игната Кузина, который обвиняется в убийстве заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
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