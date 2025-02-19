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Почему «Coca-Cola» вышла не в ту дверь, уходя из России, и чему удивились американцы на переговорах

Почему «Coca-Cola» вышла не в ту дверь, уходя из России, и чему удивились американцы на переговорах

  Крайне искромётно и вовремя подмеченный гендиректором «Очаково» нюанс по поводу ухода американской компании на удивление хорошо уложился в новостной фон переговоров российской делегации с американскими представителями в Саудовской Аравии.

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Комментарии
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Светлана Петрова
для них 300 млрд мелочь, у них оборот в год в десятки раз больше, как-то неправильно ведутся переговоры
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12 час.
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