Когда в тебя вселяется Кляпа, Excel — не единственное, что виснет

Знакомьтесь: Валентина. Она не просто серая мышь. Она — мышь, у которой из хвоста торчит Excel. Героиня романа «Кляпа» Алексея Небоходова с лицом налоговой проверки и фигурой «до» в рекламе фитнес-центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии