Польские СМИ: большинство жителей страны не верят в то, что РФ нападёт на Польшу Только 16 процентов поляков верят в то, что Россия может совершить нападение на Польшу.
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Польские СМИ: большинство жителей страны не верят в то, что РФ нападёт на Польшу Только 16 процентов поляков верят в то, что Россия может совершить нападение на Польшу.
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