В освобождённом накануне селе Садки Сумской области поднят флаг России Опубликовано видео, на котором можно увидеть флаг России, поднятый в освобожденном накануне бойц.
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