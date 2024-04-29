Это преступление

Татьяна Хуторская Согласна с автором, но речь не об украинцах в Европе. С этими всё понятно. Это кто решил, что дети мигрантов будут когда - то настоящими россиянами? Так могут думать только очень наивные люди. Они живут внутри своих диаспор, не ассимилируются и очень нас ненавидят, при этом живя с нами, учась с нашими детьми в наших школах. Дети мигрантов НИКОГДА НЕ "будут пропитаны русской культурой"!!! Сколько бы лет они не прожили в России. Пожалуйста, если вы НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ в психологии приезжих мигрантов, то НЕ ПИШИТЕ разные статьи и не навязывайте обществу своë НЕ ПРАВИЛЬНОЕ мировоззрение!!! Пожалуйста, перед написанием таких статей консультируйтесь с людьми, которые жили с таким контингентом и знает их. Из - за таких горе - писак гражданам России навязывается стереотип мышления, что эти люди со временем станут нормальными россиянами. Вам случай со школьником - изидом в Ростовской области не показатель?? В новейшей истории мы знаем случаи, когда целые народы изгонялись с территории за их безобразное поведение.

Вера смелых Люсинэ не назвала тех, кто разгоняет эту вонючую и мерзкую волну в Телеге . Чего боится? Беглых хохлов или их покровителей? А эти покровители не светятся, но делают все, чтобы белые хохлы, которые также зовутся ложнорусскими, по-хохлятски хитро и подло прикрывающиеся якобы патриотизмом, делали свои хохлятские дела. Они просто , не успев сдриснуть из б/у, переполнены" любовью " к новой Родине, и под этой личиной и хотят устроить диверсию почище среднемзиатской, что мы имеем теперь. Так кто именно желает "пожалеть" бабищь с "кровавыми" трусами, их компаньонов по шествиям с кричалками и унылым завываниям "Ще не вмерла Вукраина"? Тех, кто люто ненавидит Россию, и собирался травить, калечить и убивать наших детей, если доберётся до них. Тех кто будет внутри нашей страны диверсантами и террористами, но стрясет правдами и неправда все денежные пособия. Это четырежды депутат Рады, не аозражааший , чтобы портреты Бандеры и Шухевича висели во властных кабинетах, школах и ВУЗАХ. Его партия участвовала в бандеризации , и прочих мерзостях. Во время партийных разброк его запихали в мусорный бак, но забыли закрыть крышку... Поэтому он вдруг качнулся в ДНР. И "пламенно" возлюби Россию, которая его приютила. Как и десятки других, якобы пророссийских, типа Азарова. Догадались, о ком я ? ......Правильно, это ныне владелец санатория, немного алкаш , Олег Царёв. Недавно он то же самое нёс у кого-то на ТВ. А уж в ЖЖ и Телеге его посты почитать, то даже мне, женщине, хочется заехать ему в морду, с ноги!.