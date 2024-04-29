Театр абсурда
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Театр абсурда

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Это преступление

Это преступление

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Хотела было эту тему обойти вниманием и проигнорировать, дабы не набрасывать на вентилятор, уж больно токсическая, но всё-таки не удержалась.

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Комментарии
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Татьяна Хуторская
Согласна с автором, но речь не об украинцах в Европе. С этими всё понятно. Это кто решил, что дети мигрантов будут когда - то настоящими россиянами? Так могут думать только очень наивные люди. Они живут внутри своих диаспор, не ассимилируются и очень нас ненавидят, при этом живя с нами, учась с нашими детьми в наших школах. Дети мигрантов НИКОГДА НЕ &quot;будут пропитаны русской культурой&quot;!!! Сколько бы лет они не прожили в России. Пожалуйста, если вы НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ в психологии приезжих мигрантов, то НЕ ПИШИТЕ разные статьи и не навязывайте обществу своë НЕ ПРАВИЛЬНОЕ мировоззрение!!! Пожалуйста, перед написанием таких статей консультируйтесь с людьми, которые жили с таким контингентом и знает их. Из - за таких горе - писак гражданам России навязывается стереотип мышления, что эти люди со временем станут нормальными россиянами. Вам случай со школьником - изидом в Ростовской области не показатель?? В новейшей истории мы знаем случаи, когда целые народы изгонялись с территории за их безобразное поведение.
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13 час.
Вера смелых
Люсинэ не назвала тех, кто разгоняет эту вонючую и мерзкую волну в Телеге . Чего боится?   Беглых хохлов или их покровителей? А эти покровители не светятся, но делают все, чтобы белые хохлы, которые также зовутся ложнорусскими, по-хохлятски хитро и подло прикрывающиеся  якобы патриотизмом, делали свои хохлятские дела. Они просто , не успев сдриснуть из б/у, переполнены&quot; любовью &quot; к новой Родине, и под этой личиной и хотят устроить диверсию  почище среднемзиатской, что мы имеем теперь.                                                    Так кто именно желает &quot;пожалеть&quot; бабищь с &quot;кровавыми&quot; трусами, их компаньонов по шествиям с кричалками и унылым завываниям &quot;Ще не вмерла Вукраина&quot;? Тех, кто люто ненавидит Россию, и собирался травить, калечить и убивать наших детей, если доберётся до них. Тех  кто будет внутри  нашей страны диверсантами и террористами, но стрясет правдами и неправда  все денежные пособия.                             Это четырежды депутат Рады, не аозражааший , чтобы портреты Бандеры и Шухевича висели во властных кабинетах, школах и ВУЗАХ. Его партия участвовала в бандеризации , и прочих мерзостях.  Во время партийных разброк его  запихали в мусорный бак, но забыли закрыть крышку...  Поэтому он вдруг качнулся в ДНР. И &quot;пламенно&quot; возлюби Россию, которая его  приютила. Как и десятки других, якобы пророссийских, типа Азарова. Догадались, о ком я ? ......Правильно, это ныне владелец санатория, немного алкаш , Олег Царёв. Недавно он то же самое нёс у кого-то на ТВ. А уж в ЖЖ и Телеге  его посты почитать, то даже мне,  женщине, хочется заехать ему в морду, с ноги!.
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12 час.
Вера смелых
На &quot;Мир Тесен&quot;, кто следит, тоже такие инициаторы завели шарманку , да так дружно, что стало подозрительно - с чего бы это? И аргументы у них - умелая манипуляция с цифрами о пользе той своры хохлов - почти одинаковые !    Печальный вывод  - это новая кампания иноразведок по расшатыаанию РОССИИ  изнутри. Туда же лезет, но хитро, и рисователь стрелок на картах, бывший сотник майдана - ЮраСумы, кто помнит, а ныне &quot;военный иксперд&quot;, &quot;известный политолог&quot;, Юрий Подоляка. !!! Кто его притащил и поднял до &quot;политолога&quot;, ?... Вопрос. Но он, тихой сапой говняя против МО, тоже ратует за &quot;надо сделать асе, чтобы привлечь, и &quot;создать условия&quot;,а также &quot;Р А З Д А Т Ь российские паспорта &quot; европейскому хохлятскому днищу! Для него и прочих &quot;зазывал&quot; российский паспорт равен бумажке... Живов -ещё один ложнорусский, аж пеной исходит, доказывать &quot; выгоду&quot; от хохляди.... На разных ресурсах можно насобирать фамилий их подпевал, из хохлов и наших соевых.
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11 час.

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