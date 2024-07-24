Новое исследование о восприятии себя как главного персонажа в собственной жизни Исследование, проведенное учеными University of Missouri, выявило, что восприятие себя как главного персонажа в своей жизненной истории связано с более высоким уровнем удовлетворенности потребностей и общим благополучием.