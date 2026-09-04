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Царьград

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МВД задержало бизнесмена за хищение 500 млн рублей в Ульяновске

МВД задержало бизнесмена за хищение 500 млн рублей в Ульяновске

В Ульяновске задержан предприниматель Владимир Горюнов по подозрению в мошенничестве и хищении 500 млн рублей из бюджета.

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