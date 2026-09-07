Катастрофическая ситуация для ВСУ и на фронте. Более полутора тысяч боевиков прямо сейчас находятся в окружении в Харьковской области.
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В ВСУ нет боевиков. Это вооруженные силы украиины. Боевики в "Азове" и похожих военных формирований, имеющихтсвоё руководство.