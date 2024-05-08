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МВФ: Мировая экономика разделилась на три блока

МВФ: Мировая экономика разделилась на три блока

Мировая экономика под влиянием геополитических разногласий оказалась разделена на три блока: страны, которые опираются на США, союзники Китая, а также несвязанные государства, говорится в докладе Международного валютного фонда, сообщает РИА Новости.

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