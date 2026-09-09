Гордость региона: иркутский врач Маргарита Горяшина стала лучшим эндокринологом России

Иркутский врач-эндокринолог Иркутской городской больницы № 6 Маргарита Горяшина признана лучшим эндокринологом России по итогам Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием.
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