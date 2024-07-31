Стояногло: «Присоединение к военному блоку превратит Молдову в мишень возможных военных конфликтов»  

Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, выдвинувший свою кандидатуру на осенних президентских выборах, подчеркнул важность статуса нейтралитета Молдовы в Конституции Республики Молдова, считая, что это оптимальное решение для объединения страны и поддержания мира.