Стояногло: «Присоединение к военному блоку превратит Молдову в мишень возможных военных конфликтов»  

Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, выдвинувший свою кандидатуру на осенних президентских выборах, подчеркнул важность статуса нейтралитета Молдовы в Конституции Республики Молдова, считая, что это оптимальное решение для объединения страны и поддержания мира.
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