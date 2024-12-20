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Царьград

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Замглавы МИД Грушко: НАТО готовится к вооруженному столкновению с Россией

Замглавы МИД Грушко: НАТО готовится к вооруженному столкновению с Россией

Россия, напротив, всеми способами пытается этого избежать. Дипломат рассказал, каким способом.НАТО продолжает подготовку в вооружённому столкновению с Россией, в то время как Москва пытается не допустить прямого столкновения.

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