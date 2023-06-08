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Врач Мансурова рассказала, какие продукты нужно есть каждый день

Врач Мансурова рассказала, какие продукты нужно есть каждый день

Рацион питания оказывает существенное влияние на все системы организма. Какие продукты следует есть каждый день для улучшения здоровья, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

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