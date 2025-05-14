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Петербургский дневник

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ABC: Минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из России

ABC: Минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из России

Ей грозит до 20 лет тюрьмы Представители Минюста Соединенных Штатов настаивают на депортации из США в Россию российской ученой Ксении Петровой, арестованной ранее по делу о контрабанде, сообщает ABC со ссылкой на показания представителей американского ведомства в суде.

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