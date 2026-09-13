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Семьи пожарных присоединились к челленджу #Otbasym2026

Семьи пожарных присоединились к челленджу #Otbasym2026

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям рассказали о семейных отношениях, которые начались с общей работы и со временем переросли в годы взаимопонимания и поддержки, передает inAktau.

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