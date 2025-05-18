Очень любопытный инцидент произошёл 18 мая в российских территориальных водах в Балтийском море. Российские пограничники на собственной территории остановили танкер, шедший из Сааремаа в […] The post Россия задержала танкер, шедший из Эстонии appeared first on Медиакратия.
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