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Президент Грузии попросила Макрона приехать в Тбилиси 26 мая

Президент Грузии попросила Макрона приехать в Тбилиси 26 мая

Global Look Press/Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency Грузинский президент Саломе Зурабишвили попросила своего французского коллегу Эммануэля Макрона приехать в Тбилиси на День независимости Грузии 26 мая, чтобы "окончательно освободить Кавказ от российского влияния".

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Комментарии
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Sergiy Che
Да это же &quot;надзиралка&quot; от глобалистов навязанная Грузии - ЦИТАТА: &quot;...Саломе Зураб и швили родилась в семье грузинских политических эмигрантов Левана Зурабишвили (1906—1975) и Зейнаб Кедиа, которые после советизации Грузии в 1921 году покинули Грузию. Дед по отцу — Иван Иванович Зурабишвили — входил в меньшевистское правительство Грузии существовавшей на штыках британских оккупантов в 1918 и в 1921 годах. Саломе Нино Зурабишвили родилась в Париже 18 марта 1952 года и выросла в грузинской общине во Франции, поселившейся между Парижем и Лёвиль-сюр-Орж после падения Грузинской Демократической Республики в 1921 году. Выросшая в известной эмигрантской семье, имевшей тесные связи с правительством Грузии в изгнании, диаспора была её единственным контактом, который она имела в детстве со страной, однажды заявила: &quot;До падения железного занавеса, у нас не было никаких контактов с Грузией – ни писем, ни газет, ни визитов. Для нас это была мифическая страна, существовавшая только в книгах...&quot; ©     - для неё лягухи и виноградные улитки на порядки ближе, чем шашлыки-хачапури...)))
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16 час.
Михаил Еграшин
Т.е. на счет современной грузинской кухни я прав? Ещё про хот-доги с галстуками от предыдущего, made in USA, президента  забывать не стоит 😆
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15 час.
НН
Надежда Никитина
Какая же тварина. До сих пор не понимаю как народ выбирает таких. Или все было по фигу?
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11 час.

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