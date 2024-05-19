Президент Грузии попросила Макрона приехать в Тбилиси 26 мая

Sergiy Che

Да это же "надзиралка" от глобалистов навязанная Грузии - ЦИТАТА: "...Саломе Зураб и швили родилась в семье грузинских политических эмигрантов Левана Зурабишвили (1906—1975) и Зейнаб Кедиа, которые после советизации Грузии в 1921 году покинули Грузию. Дед по отцу — Иван Иванович Зурабишвили — входил в меньшевистское правительство Грузии существовавшей на штыках британских оккупантов в 1918 и в 1921 годах. Саломе Нино Зурабишвили родилась в Париже 18 марта 1952 года и выросла в грузинской общине во Франции, поселившейся между Парижем и Лёвиль-сюр-Орж после падения Грузинской Демократической Республики в 1921 году. Выросшая в известной эмигрантской семье, имевшей тесные связи с правительством Грузии в изгнании, диаспора была её единственным контактом, который она имела в детстве со страной, однажды заявила: "До падения железного занавеса, у нас не было никаких контактов с Грузией – ни писем, ни газет, ни визитов. Для нас это была мифическая страна, существовавшая только в книгах..." © - для неё лягухи и виноградные улитки на порядки ближе, чем шашлыки-хачапури...)))