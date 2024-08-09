Готовим рыбный рулет в духовке: даже если взять мороженый минтай, получится вкуснее красной рыбы

Рулет из рыбы идеален для праздничного стола, или просто для семейного ужина. Сочетание нежного рыбного фарша с ароматной овощной начинкой и хрустящей корочкой делает блюдо не только вкусным, но и очень эффектным.
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