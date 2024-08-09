Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Виктор zz
    Все время так делал. Не знал, что это по-болгарски...Маринуем огурцы п...
  • Зоя Жук
    Да, да. Иначе все пропало!8 блюд, вкус кото...
  • Алекс Сэм
    Спасибо за рецепт, попробую но при клике на источник нет видео.Маринуем огурцы п...

Готовим рыбный рулет в духовке: даже если взять мороженый минтай, получится вкуснее красной рыбы

Готовим рыбный рулет в духовке: даже если взять мороженый минтай, получится вкуснее красной рыбы

Рулет из рыбы идеален для праздничного стола, или просто для семейного ужина. Сочетание нежного рыбного фарша с ароматной овощной начинкой и хрустящей корочкой делает блюдо не только вкусным, но и очень эффектным.

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