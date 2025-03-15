«Радовались как дети»: Ольга Бузова вместе с сестрой сыграли в необычный вид спорта

Ольга Бузова поиграла с младшей сестрой в падел-теннис после длительной размолвки Судя по теплому видео, все обиды остались в прошлом, и теперь сестры с удовольствием открывают для себя новые совместные увлечения, наслаждаясь восстановленными родственными узами.
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