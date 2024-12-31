За предновогоднюю неделю волонтёры инициативной группы "Тепло из дома" собрали, погрузили и отправили "за ленточку" три машины на фронт - все на разные направления.
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За предновогоднюю неделю волонтёры инициативной группы "Тепло из дома" собрали, погрузили и отправили "за ленточку" три машины на фронт - все на разные направления.