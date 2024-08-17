Невролог рассказал о первых признаках инсульта

По ним можно определить опасность и обратиться за помощью Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли – всё это симптомы, которые могут проявиться за несколько недель до инсульта, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.