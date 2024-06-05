Беглов сообщил, что сумма соглашений Санкт-Петербурга на ПМЭФ может превысить 600 млрд рублей

Правительство планирует подписать порядка 50 соглашений Правительство Санкт-Петербурга собирается подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) порядка 50 соглашений на сумму более 600 миллиардов рублей.
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