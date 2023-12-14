«Голубиный разворот» ФРС ударил по доллару США

Доллар США снижается ко всем основным валютам после заседания Федеральной резервной системы. Глава ведомства Джером Пауэлл, неожиданно для валютных спекулянтов, заявил вчера об обсуждении членами ФРС дат смягчения монетарной политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии