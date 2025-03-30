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В Брянской области беременным школьницам будут платить по 150 тысяч рублей

В Брянской области беременным школьницам будут платить по 150 тысяч рублей

Брянская область стала вторым регионом России, где ввели выплаты для беременных девочек-подростков.В Брянской области школьницам, которые встали на учет по беременности со сроком более 12 недель, будут выплачивать по 150 тысяч рублей.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Школьницам то зачем ,потакать в таких делах! У кого то мозги поехали!?
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